LIVE Berrettini-Fritz 4-6 3-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro non è in giornata, l’americano ne approfitta e vola agli ottavi contro Sinner! (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 21.40 Diamo un’occhiata alle statistiche del match di terzo turno. 3 ace a testa mentre Berrettini ha trovato 3 doppi falli, uno in più di Fritz che ha trovato l’81% di punti con la prima mentre solo il 38% con la seconda. Percentuali basse anche per l’azzurro con 63% di punti vinti con la prima e 32% con la seconda. 5 palle break salvate da Berrettini su 9 contro le 4/6 di Fritz. 67 punti vinti dall’americano contro il 52 dell’azzurro. 21.38 Taylor Fritz vola agli ottavi di finale contro Jannik Sinner! ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 21.40 Diamo un’occhiata alle statistiche del match di terzo turno. 3 ace a testa mentreha trovato 3 doppi falli, uno in più diche ha trovato l’81% di punti con la prima mentre solo il 38% con la seconda. Percentuali basse anche percon 63% di punti vinti con la prima e 32% con la seconda. 5 palle break salvate dasu 9le 4/6 di. 67 punti vinti dalil 52 del. 21.38 Taylordi finaleJannik...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Fritz 4-6 1-4 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Fritz #Masters… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Fritz 4-6 1-4 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Fritz #Masters… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Fritz 4-6 1-2 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’americano conduce il secondo set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Fritz 1-4 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: break dell’americano! Brutto inizio del romano -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Fritz 0-0 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: si comincia sul campo 2! Ottavi in palio -… -