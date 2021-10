Lite tra studenti coinquilini finisce a coltellate a Pescara (Di martedì 12 ottobre 2021) Pescara - È ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria del "Santo Spirito" di Pescara con una prognosi di cinquanta giorni per ferite alla testa, alla gola e al collo da arma da taglio uno studente 21enne di Termoli rimasto ferito ieri sera in una Lite con accoltellamento avvenuta in un condominio di via Vasco de Gama a Pescara nel quartiere di Portanuova. Il ferito non è fortunatamente in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara il giovane sarebbe rimasto ferito nel corso di una Lite con un coetaneo anche lui termolese, rimasto ferito in modo lieve e dimesso dall'ospedale con una prognosi di tre giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni. I due giovani, studenti universitari ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 12 ottobre 2021)- È ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria del "Santo Spirito" dicon una prognosi di cinquanta giorni per ferite alla testa, alla gola e al collo da arma da taglio uno studente 21enne di Termoli rimasto ferito ieri sera in unacon accoltellamento avvenuta in un condominio di via Vasco de Gama anel quartiere di Portanuova. Il ferito non è fortunatamente in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Squadra Volante della Questura diil giovane sarebbe rimasto ferito nel corso di unacon un coetaneo anche lui termolese, rimasto ferito in modo lieve e dimesso dall'ospedale con una prognosi di tre giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni. I due giovani,universitari ...

