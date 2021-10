Lazio - Inzaghi, i tifosi preparano l'accoglienza: "Ma quell'addio…" (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Impossibile dimenticare ventidue anni di carriera alla Lazio. Impossibile per Simone Inzaghi e i tifosi. Il giorno del ritorno dell'ex allenatore a Roma, all'Olimpico, si presenta prima del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Impossibile dimenticare ventidue anni di carriera alla. Impossibile per Simonee i. Il giorno del ritorno dell'ex allenatore a Roma, all'Olimpico, si presenta prima del ...

Advertising

calciomercatoit : ??#Inter, ora scatta l'allarme #Correa: problema fisico per l'argentino dopo la sfida con l'#Uruguay. Ieri non si è… - calciomercatoit : ???@DanViti alla CMIT TV: 'C'è un po' di apprensione in casa #Inter. I nerazzurri contano di avere degli aggiornamen… - LazionewsEu : Le parole dell'agente di Stefan #Radu sulla situazione del difensore della #SSLazio #Lazio #Inter #Inzaghi… - ultimaparola360 : Inzaghi prova a ricompattare l’Inter in vista della Lazio - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, dubbi sul partner di Dzeko con la Lazio. Inzaghi ha una missione post sosta -