(Di martedì 12 ottobre 2021) Focolai dibubbonica sono stati accertati di recente in diversi Paesi del mondo, in alcuni casi per la prima volta dopo 60 anni

Advertising

nonstop9981 : L'allarme choc: 'Così arriverà la peste...' -

Ultime Notizie dalla rete : allarme choc

ilGiornale.it

L'sul legame tra cambiamento climatico e diffusione della peste è stato lanciato di recente da Anna Popova , a capo del Servizio federale per la Tutela dei Consumatori e il Benessere umano. ...... sono andate avanti fino alle quattro del mattino, ma dopo che era scattato l'gli agenti ... Anche il primario è sottoper quanto avvenuto sabato. Francesco Pugliese, direttore del pronto ...Focolai di peste bubbonica sono stati accertati di recente in diversi Paesi del mondo, in alcuni casi per la prima volta dopo 60 anni ...Focolai di peste bubbonica sono stati accertati di recente in diversi Paesi del mondo, in alcuni casi per la prima volta dopo 60 anni ...