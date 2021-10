“La doccia non la fa…”. Soleil Sorge stronca il bello del GF Vip: “Si comporta in modo assurdo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip non è più tempo di tenere nascoste le proprie idee. Altro che strategia. Negli ultimi giorni ne sono successe davvero tante, con discussioni, liti e faccia e faccia tra i concorrenti. Segno che il tempo passa e forse la pazienza inizia a venire a meno. Uno spiacevole episodio ha riguardato Miriana Trevisan. La ricordate? Appena qualche giorno fa la showgirl si era sfogata dicendo a Manila Nazzaro di notare un’atmosfera particolare, di astio, nei suoi confronti. Miriana affermava di non essere accettata dalle altre vip. Ebbene, dopo le rassicurazioni, proprio recentemente c’è stata una conferma. Dopo il piacevole incontro con l’ex Pago, per Trevisan è arrivata la ‘mazzata’. La vip nella notte si è infatti resa conto che alcune coinquiline stavano parlando male di lei: “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale…” le parole della Trevisan. Ma non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip non è più tempo di tenere nascoste le proprie idee. Altro che strategia. Negli ultimi giorni ne sono successe davvero tante, con discussioni, liti e faccia e faccia tra i concorrenti. Segno che il tempo passa e forse la pazienza inizia a venire a meno. Uno spiacevole episodio ha riguardato Miriana Trevisan. La ricordate? Appena qualche giorno fa la showgirl si era sfogata dicendo a Manila Nazzaro di notare un’atmosfera particolare, di astio, nei suoi confronti. Miriana affermava di non essere accettata dalle altre vip. Ebbene, dopo le rassicurazioni, proprio recentemente c’è stata una conferma. Dopo il piacevole incontro con l’ex Pago, per Trevisan è arrivata la ‘mazzata’. La vip nella notte si è infatti resa conto che alcune coinquiline stavano parlando male di lei: “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale…” le parole della Trevisan. Ma non è ...

