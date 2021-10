I tamponi gratis ai portuali di Trieste guastano la linea della fermezza (Di martedì 12 ottobre 2021) I lavoratori del porto di Trieste, che protestano contro il Green Pass, minacciano da giorni di bloccare i collegamenti di quello che è uno degli scali più importanti d’Italia. E così il Viminale decide di dare alle imprese l’indicazione di valutare test gratis per i propri dipendenti per “evitare situazioni di grave difficoltà”. E’ il punto di svolta di una vicenda che si è riaccesa questa mattina con un post di Beppe Grillo, tornato sulla scena politica. Tre giorni dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede della Cgil, il Garante M5s rilancia l’ipotesi di tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati con l’obiettivo di favorire “una pacificazione sul Green pass”. Ma, da quanto lascia trapelare Palazzo Chigi, Mario Draghi non avrebbe alcuna intenzione di lisciare il pelo ai no vax, piuttosto vuol mantenere la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) I lavoratori del porto di, che protestano contro il Green Pass, minacciano da giorni di bloccare i collegamenti di quello che è uno degli scali più importanti d’Italia. E così il Viminale decide di dare alle imprese l’indicazione di valutare testper i propri dipendenti per “evitare situazioni di grave difficoltà”. E’ il punto di svolta di una vicenda che si è riaccesa questa mattina con un post di Beppe Grillo, tornato sulla scena politica. Tre giorni dopo l’assalto di Forza Nuova alla sedeCgil, il Garante M5s rilancia l’ipotesi digratuiti per i lavoratori non vaccinati con l’obiettivo di favorire “una pacificazione sul Green pass”. Ma, da quanto lascia trapelare Palazzo Chigi, Mario Draghi non avrebbe alcuna intenzione di lisciare il pelo ai no vax, piuttosto vuol mantenere la ...

