Gf Vip: Sophie, Soleil e Fabrizio Corona: Un Copione già Scritto! (Di martedì 12 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip tra Soleil e Sophie Codegoni gli animi si sono surriscaldati dopo che la Sorge ha accusato l’ex tronista di stare recitando un Copione scritto per lei da Fabrizio Corona. Accuse rispedite al mittente da Sophie, ma il dubbio resta. Cosa ci facevano entrambe a casa di Corona prima dell’inizio del reality? Ecco tutti i dettagli della vicenda! Sophie e Soleil, chi fa strategie tra le due? Nella Casa del Grande fratello Vip si sono accesi gli animi tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Nel bel mezzo dell’animata discussione tra le due, è spuntato il nome di un certo ‘Fabri’ ed è chiaro che ci stesse riferendo a Fabrizio Corona. Ma cosa c’entra l’ex re ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip traCodegoni gli animi si sono surriscaldati dopo che la Sorge ha accusato l’ex tronista di stare recitando unscritto per lei da. Accuse rispedite al mittente da, ma il dubbio resta. Cosa ci facevano entrambe a casa diprima dell’inizio del reality? Ecco tutti i dettagli della vicenda!, chi fa strategie tra le due? Nella Casa del Grande fratello Vip si sono accesi gli animi traSorge eCodegoni. Nel bel mezzo dell’animata discussione tra le due, è spuntato il nome di un certo ‘Fabri’ ed è chiaro che ci stesse riferendo a. Ma cosa c’entra l’ex re ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi diviso tra Sophie e Greta: ''Non so cosa voglio'' - LadyNews_ : #GFVip6, #SoleilSorge e #SophieCodegoni: copione scritto da un autore e teatrini studiati a casa di #FabrizioCorona… - infoitcultura : GF Vip, Sophie Codegoni si sfoga: “Soleil Sorge mi ha fatto venire il nervoso” - redazionerumors : #GFVip: La complicata relazione tra #GianmariaAntinolfi e #SoleilSorge si complica di più, il triangolo diventa un… -