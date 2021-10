Germania | Spd | Siamo sulla buona strada per una coalizione

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ho l'impressione 'che può funzionare' ha detto il segretario generale dei socialdemocratici Lars Klingbeil, a margine dei colloqui esplorativi con le delegazioni di Liberali e Verdi, per poi ...

"Ci siamo confrontati con un tono positivo" ma "l'ora della verità è ancora da venire: lo ha detto il segretario generale dei Liberali tedeschi Volker Wissing a margine dei colloqui esplorativi tra le ...di Tomasz Wieladek * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - I risultati delle elezioni tedesche suggeriscono, come da previsioni, che la coalizione detta 'semaforo', ossia con SPD, Verdi e ...