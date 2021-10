Fmi | politiche monetarie e fiscali restano cruciali ma ora adattare stimoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Nonostante lo scoppio di una crisi pandemica "prolungata e dolorosa, i rischi per la stabilità finanziaria globale sono rimasti finore contenuti". Ma alla luce di una attenuazione dell'ottimismo e della crescita delle vulnerabilità sul fronte finanziario "questo è il momento di un'attenta calibrazione delle". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel Global Financial Stability Report in cui segnala come "alla luce delle mutazioni del virus e della maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali, i responsabili delledovrebbero rimanere vigili, aiutando a mantenere il flusso di credito a famiglie e imprese per garantire la ripresa, mitigando al contempo i rischi per la stabilità finanziaria". "Sebbene il sostegno della politica monetaria e fiscale continui a essere fondamentale per ...