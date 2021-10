Elisabetta Canalis | arriva il tapiro da Striscia la Notizia | c’entra Fedez

(Di martedì 12 ottobre 2021) Terzod’oro dilaper. L’ex velina, che nel tg satirico è di casa, è stata infatti raggiunta da Valerio Staffelli, che non poteva che accogliere con un sorriso. Ma cosa è stato a farle guadagnare l’ironico riconoscimento? Questa voltaanche, l’incredibile somiglianza conTra le rubriche più seguite dilac’è senza ombra di dubbio ‘Fatti e Rifatti’, in cui con estrema ironia vengono svelati i presunti ritocchi estetici dei personaggi del mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato fatto un esperimento che ha dato un risultato inimmaginabile. Nella rubrica Fatti e Rifatti ...

Advertising

paneetrash : Elisabetta Canalis che conduce Vite da copertina mi fa volare, interrompe sempre gli ospiti e deve sempre inserire… - tuttotv_info : RT @tuttotv_info: Striscia: Tapiro d’oro a Elisabetta Canalis (12 ottobre 2021) - zazoomblog : Elisabetta Canalis in blu: elegante e pazzesca risaltano le forme - #Elisabetta #Canalis #elegante - 8antonio8989 : Il tapiro ad Elisabetta Canalis per l'incredibile somiglianza con Fedez documentata a 'Fatti e rifatti'. Io boh. - marianodacasteo : Anche oggi la regina Canalis Elisabetta di anni 43 vi porta a scuola tutte quante. -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) terzo Tapiro d'oro per l'ex velina. Il motivo? L'incredibile somiglianza con il cantante Fedez , documentata proprio dal tg satirico nella rubrica "Fatti e Rifatti" del 7 ottobre. "In effetti c'è una somiglianza , ...è semplicemente pazzesca! La showgirl infatti propone un outfit inusuale che le sta divinamente. Rimane tra le veline più belle, ancora oggi fa impazzire gli italiani e non solo. ...Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) terzo Tapiro d'oro per l'ex velina Elisabetta Canalis. Il motivo? L'incredibile somiglianza con il cantante Fedez, documentata proprio dal ...Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale con un vestito in blu. Le sue forme sono sempre ben in evidenza, pazzesca!