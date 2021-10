Dpcm con linee guida sul green pass | per le aziende divieto di conservazione del QR code

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi ildel premier Draghi con le modalità attuative dei controlli. Ok anche alleper la Pa. Valido anche per italiani vaccinati all’estero

... i soggetti preposti alla verifica" del Green pass "possono" richiederlo ai lavoratori "l'... Grillo: "Lo Stato paghi i tamponi" La bozza dell'ultimo- che traccia il percorso dei software e ...... i soggetti preposti alla verifica" del Green pass "possono" richiederlo ai lavoratori "l'... Lo prevede la bozza diche regola il controllo del Green pass sui luoghi di lavoro . Il sistema ...Il Dpcm traccia appunto il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del passaporto vaccinali ai tornelli e all’ingresso degli uffici. Il provvedimento, messo a punto con il ...I soggetti preposti alla verifica del Green pass “possono” richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi ...