Cozze e ostriche | allarme tetrodotossina | può uccidere

(Di martedì 12 ottobre 2021) Arriva dall’istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie l’riguardoprovenienti dal mare Adriatico è in cui sono state riscontrate tracce diDa Venezia arriva l’per la presenza in alti dosaggi dirilevati in alcune partite dicoltivate nella Laguna di Marano, provincia di Udine. Per il mare L'articolo proviene da Consumatore.com.

... la Grecia, i Paesi Bassi e anche l'Italia hanno segnalato la presenza di neurotossine in numerosi campioni di molluschi bivalvi come le(Mytilus sp.) e le( Crassotea Gigas ). L'...Nel frattempo, gli esportatori di prodotti ittici britannici sono stati colpiti da un divieto dell'UE sulle esportazioni britanniche di molluschi vivi come, vongole, vongole e ...Da Venezia arriva l'allarme per una alta concentrazione di tetrodotossina in alcune popolazioni di cozze e ostriche dell'Adriatico.Le tetrodotossine sono presenti non solamente nei pesci palla, ma anche in diverse altre specie ittiche come i polpi dagli anelli blu (Hapalochlaena) e in vari crostacei e gasteropodi marini. Questa v ...