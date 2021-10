Covid, Sergio Harari: «Il futuro torna finalmente in mano nostra» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il professore di Medicina Interna alla Statale di Milano: «A restituirci la normalità sono stati i vaccini: è l’ora di un cauto ottimismo ma senza abbassare la guardia» Leggi su corriere (Di martedì 12 ottobre 2021) Il professore di Medicina Interna alla Statale di Milano: «A restituirci la normalità sono stati i vaccini: è l’ora di un cauto ottimismo ma senza abbassare la guardia»

pomante_sergio : @GuiducciLuigi @rockeTuru4 Quando ti ammalerai di covid, cambierai idea... ^___^ nuovamente! - Sergio_Paoli : @nzingaretti Benvengano i ripensamenti. Ma non era quello che diceva che il #COVID è poco meno di una influenza? - Sergio_Paoli : Ma davvero preferireste ammalarvi di #COVID e curarvi con dei farmaci (sperimentali) piuttosto che vaccinarci e non… - Sergio_Fender_A : RT @vitalbaa: Ricordarsi che, ai sensi dell'art. 29-bis d.l. n. 23/2020, per le misure anti Covid, l'imprenditore è esentato da responsabil… - rizzina2005 : Covid, Sergio Harari: «Il futuro torna finalmente in mano nostra» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sergio Premio 'Antonello da Messina' all'artista Sergio Bonafaccia ... conferirà il "Premio Antonello da Messina" all'artista Sergio Bonafaccia per i meriti artistici ... La manifestazione sarà ad ingresso libero rispettando le vigenti normative Anti Covid.

Mattarella: "Questo è tempo di ripartenza, Ue sia forte e coesa" Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnando, con il presidente tedesco ... Concreta solidarietà tra Italia e Germania Durante l'emergenza legata al Covid "toccammo con mano ...

Il futuro torna finalmente in mano nostra Corriere della Sera Covid, Mattarella: questo è il tempo della ripartenza Berlino, 12 ott. (askanews) - 'Tutte le nostre energie sono rivolte alla cruciale ripresa economica e sociale, questo è il tempo della ...

Coronavirus Covid-19: Mattarella, “questo è il tempo della ripartenza” "La cerimonia di oggi celebra quindi la fortissima intesa tra i nostri Paesi e la ferma determinazione a proseguirla, mentre le energie dinamiche di Germania e Italia - a tutti i livelli, centrale e d ...

