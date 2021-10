Come sta Charlene di Monaco dopo l’operazione alla testa? (Di martedì 12 ottobre 2021) Charlene di Monaco si sta riprendendo dopo l’operazione alla testa, un terzo intervento in Sudafrica ma è anche il secondo in poche settimane. Come sta la principessa Charlene di Monaco è la domanda che si pongono tutti mentre a Palazzo Grimaldi attendono il suo ritorno. E’ il magazine Hola! a dare notizia che l’intervento di Charlene Wittstock è andato bene. Si è detto di tutto sulle condizioni di salute della moglie del principe Alberto di Monaco, sul suo ritorno, su un assurdo esilio, ma è anche vero che sono passati otto mesi dalla sua partenza. Questo però sembra che sia davvero l’ultimo intervento. Un’operazione in anestesia totale poi 48 ore di osservazione e se la situazione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021)disi sta riprendendo, un terzo intervento in Sudafrica ma è anche il secondo in poche settimane.sta la principessadiè la domanda che si pongono tutti mentre a Palazzo Grimaldi attendono il suo ritorno. E’ il magazine Hola! a dare notizia che l’intervento diWittstock è andato bene. Si è detto di tutto sulle condizioni di salute della moglie del principe Alberto di, sul suo ritorno, su un assurdo esilio, ma è anche vero che sono passati otto mesi dsua partenza. Questo però sembra che sia davvero l’ultimo intervento. Un’operazione in anestesia totale poi 48 ore di osservazione e se la situazione ...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi come me da giovane è sceso in piazza per la pace, per la legge sull'aborto, per un ideale che credeva impor… - Pontifex_it : Sta per iniziare il processo sinodale «Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». Questo itinera… - Antonella_Soldo : Chiediamoci come intercettare e accogliere le paure, le frustrazioni, la furbizia e l'ignoranza della gente per evi… - smile_145_ : RT @anikeatable: Ieri sono uscita vestita leggera, sinceramente in questo periodo non so più come vestirmi, un giorno fa freddissimo, un al… - Tusky_Grunge : @lorenzotosa Il fatto che Giorgia Meloni e Fratelli d'italia sia il primo partito ti sta facendo scoppiare il fegat… -