Amici 21, cacciato dalla scuola: caos in casetta al talent show – VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Doccia ghiacciata per l’ormai ex concorrente di Amici 21 che ha abbandonato il talent show: è stato cacciato dalla stessa professoressa View this post on Instagram Un post condiviso da Amici VIDEOS (@AmiciVIDEOs) In seguito alla puntata di lunedì 11 ottobre in cui a Inder e Flaza sono state sospese le maglie, al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Doccia ghiacciata per l’ormai ex concorrente di21 che ha abbandonato il: è statostessa professoressa View this post on Instagram Un post condiviso daS (@s) In seguito alla puntata di lunedì 11 ottobre in cui a Inder e Flaza sono state sospese le maglie, al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gina35415084 : RT @BlastingItalia: Amici 21, Inder viene cacciato via dalla prof Anna Pettinelli e lascia la scuola (Video) #amici21 #inder https://t.co… - Gina35415084 : RT @Novella_2000: #Amici21, Inder è stato cacciato dalla scuola - Novella_2000 : #Amici21, Inder è stato cacciato dalla scuola - BlastingItalia : Amici 21, Inder viene cacciato via dalla prof Anna Pettinelli e lascia la scuola (Video) #amici21 #inder - quell4sottona : NON STO VEDENDO AMICI ORA, ma hanno cacciato inder? #Amici21 -