Afghanistan, Draghi al G20: «Emergenza umanitaria gravissima, sulle donne non tornare indietro di 20 anni» (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione è delicata. Molto. «C'è la consapevolezza che l'Emergenza umanitaria è gravissima». Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione è delicata. Molto. «C'è la consapevolezza che l'». Lo ha detto il premier Mario, in conferenza stampa al...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - fattoquotidiano : G20 straordinario sull’Afghanistan, la conferenza stampa di Mario Draghi: segui la diretta - TV7Benevento : Afghanistan: Draghi, 'da G20 mandato a onu per coordinare risposta e agire'... -