5 consigli per gestire i risparmi in coppia (Di martedì 12 ottobre 2021) Gestire il patrimonio in maniera accurata non è affatto semplice, in particolare se al salvadanaio partecipano più persone contemporaneamente. Tuttavia, sono numerosi coloro che hanno la buona abitudine di dedicarsi ai risparmi per finalizzare determinati obiettivi o avere una scorta di denaro da cui attingere in caso di difficoltà economiche e spese impreviste. Sull’argomento è l’Osservatorio interno di N26 a rivelare che ogni mese in Italia vengono generati in media di 4.734 nuovi spazi con un saldo medio di 252 euro per Spazio: la funzione che consente ai clienti N26 di accantonare denaro in sotto-categorie a seconda delle diverse esigenze, come se fossero tanti diversi salvadanai virtuali. Ed è proprio per questo motivo che la mobile bank tedesca ha deciso di rilasciare anche per gli utenti italiani gli Spazi Condivisi: una valida alternativa al conto corrente cointestato che offre la possibilità di risparmiare e tracciare i risparmi con terzi senza vincoli ma soprattutto in tempi immediati. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Gestire il patrimonio in maniera accurata non è affatto semplice, in particolare se al salvadanaio partecipano più persone contemporaneamente. Tuttavia, sono numerosi coloro che hanno la buona abitudine di dedicarsi ai risparmi per finalizzare determinati obiettivi o avere una scorta di denaro da cui attingere in caso di difficoltà economiche e spese impreviste. Sull’argomento è l’Osservatorio interno di N26 a rivelare che ogni mese in Italia vengono generati in media di 4.734 nuovi spazi con un saldo medio di 252 euro per Spazio: la funzione che consente ai clienti N26 di accantonare denaro in sotto-categorie a seconda delle diverse esigenze, come se fossero tanti diversi salvadanai virtuali. Ed è proprio per questo motivo che la mobile bank tedesca ha deciso di rilasciare anche per gli utenti italiani gli Spazi Condivisi: una valida alternativa al conto corrente cointestato che offre la possibilità di risparmiare e tracciare i risparmi con terzi senza vincoli ma soprattutto in tempi immediati.

Advertising

fattoquotidiano : Fisco, Draghi chiede consigli a B. condannato per frode [di @gianlucroselli e @salvini_giacomo] - GVIGNADUZZI : RT @papito1492: Un dipendente pubblico non può fare due lavori, né tanto meno percepire compensi per far parte di consigli di amministrazio… - paolodk : @maddanena @lebbrosario Una che da consigli per la solitudine Sovente ti spiega come investire i tuoi soldi Che co… - MaxBravin_Coach : RT @massimopolidoro: Il tempo è l’unica moneta della nostra vita che non possiamo conservare, ma possiamo cercare di spendere meglio. Non è… - Strolga2 : RT @Uomononpercaso: @Strolga2 vai a lavorare nuda seguitemi per altri consigli logistici -

Ultime Notizie dalla rete : consigli per Timothée Chalamet dice no ai film sui supereroi Ma riflettendo sulla sua carriera, Chalamet ha ricordati i consigli ricevuti da un suo idolo. 'Uno ... Insomma per ora Timothée non prenderà parte agli Universi Marvel e/o DC. Per ora, perché quando ...

GFVip, nona puntata: Raffaella, Amedeo e Davide in nomination ... 'Io ho sempre parlato con lei e dato dei consigli perchè si lamentava di non essere accettata. ... Vera la fidanzata di Amedeo Goria pronta per un faccia a faccia. Pago torna nella casa per Miriana ...

New World | Trucchi e consigli per iniziare al meglio Tom's Hardware Italia French manicure: il grande classico si reinventa per l’autunno-inverno 2021/22 Torna la French Manicure, ma questo autunno/inverno 2021-22 non solo nella sua versione classica. Benvenuti colori, glitter e decalcomanie per questa nail art che non passa mai di moda S e c’è una cer ...

Non aprite quell'armadio Un mostruoso umanoide si aggira per le case della tranquilla cittadina di Chestnut Hills, a nord di San Francisco, nascondendosi negli armadi e sbranando, al momento opportuno, i terrorizzati inquilin ...

Ma riflettendo sulla sua carriera, Chalamet ha ricordati iricevuti da un suo idolo. 'Uno ... Insommaora Timothée non prenderà parte agli Universi Marvel e/o DC.ora, perché quando ...... 'Io ho sempre parlato con lei e dato deiperchè si lamentava di non essere accettata. ... Vera la fidanzata di Amedeo Goria prontaun faccia a faccia. Pago torna nella casaMiriana ...Torna la French Manicure, ma questo autunno/inverno 2021-22 non solo nella sua versione classica. Benvenuti colori, glitter e decalcomanie per questa nail art che non passa mai di moda S e c’è una cer ...Un mostruoso umanoide si aggira per le case della tranquilla cittadina di Chestnut Hills, a nord di San Francisco, nascondendosi negli armadi e sbranando, al momento opportuno, i terrorizzati inquilin ...