Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 12:30

11 OTTOBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE, COINVOLTE DUE VETTURE SULLA CORSIA DI SORPASSO, E' LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E ARDEATINA IN INTERNA RISOLTI GLI INCEDENTI, PERMANGONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, INCIDENTE CHE NON PROVOCA CODE AL MOMENTO, SIAMO AL CASELLO AUTOSTRADALE, IN DIREZIONE DELL'A1 Roma-NAPOLI LE ALTRE NOTIZIE PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE GENERALE DI 24 ORE INEVITABILI I DISAGI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE, SINO ALLE 17.00 POI DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO, ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA AL MOMENTO SONO SCATTATE LE CHIUSURE SU VIALE EINAUDI E ...

