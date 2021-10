SWITCH I Joy-Con del nuovo modello Switch OLED hanno ancora problemi di Drift

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Di recente, in concomitanza con il, Nintendo ha pubblicato una serie di domande e risposte che riguardano i cambiamenti e i miglioramenti che l’ibrido ha ricevuto in questa nuova versione. Una delle cose più notevoli di tutte quelle discusse nel testo, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, è che i Joy-Con inclusi sono una versione migliorata meno incline alla temuta deriva o effetto. Tuttavia, gli ingegneri cherisposto a queste domande dicono che il problema è inevitabile nei controller di. Durante la sessione di domande e risposte, Ko Shiota e Toru Yamashita , direttore generale e vice direttore generale della divisione tecnologica di Nintendo,spiegato che ...

Nintendoè una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si ... consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un...Anche se ha eseguito qualche aggiornamento nella speranza di limitare il drifting , Nintendo ha armatoOLED di- Con perfettamente compatibili con quelli della versione precedente " e ...Anche se ha eseguito qualche aggiornamento nella speranza di limitare il drifting, Nintendo ha armato Switch OLED di Joy-Con perfettamente compatibili con quelli della versione precedente – e vicevers ...Dopo la circolazione di numerosi rumour su una possibile Nintendo Switch Pro 4K, molti giocatori sono rimasti piuttosto delusi quando è stato annunciato per la prima volta il modello OLED, lo scorso l ...