Sonny Colbrelli: «La fabbrica è stata la mia salvezza. Dieta e lavoro sulla mente mi hanno cambiato» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Corriere della Sera intervista Sonny Colbrelli. Lo scorso 3 ottobre, alla prima partecipazione, ha conquistato la 118ª Parigi Roubaix imponendosi in volata sul belga Vermeersch e sull’olandese figlio d’arte Van der Poel, dopo una corsa sotto la pioggia e nel fango. Erano 22 anni che ad un ciclista italiano non riusciva l’impresa. Dopo la vittoria, Sonny scoppiò a piangere: quella vittoria, racconta, era «il riscatto di una vita di sacrifici». Si racconta da bambino, quando aveva dieci anni: «Ero grosso, occhialuto, con due fondi di bottiglia grandi così per correggere miopia e strabismo e un ciuffo di capelli che a furia di stingerli erano diventati bianchi. Inguardabile. Ed ero un rompipalle: facevo i dispetti ai ragazzini di Casto, comunità montana della valle Sabbia, in provincia di Brescia, dove sono cresciuto, e quelli li ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Corriere della Sera intervista. Lo scorso 3 ottobre, alla prima partecipazione, ha conquistato la 118ª Parigi Roubaix imponendosi in volata sul belga Vermeersch e sull’olandese figlio d’arte Van der Poel, dopo una corsa sotto la pioggia e nel fango. Erano 22 anni che ad un ciclista italiano non riusciva l’impresa. Dopo la vittoria,scoppiò a piangere: quella vittoria, racconta, era «il riscatto di una vita di sacrifici». Si racconta da bambino, quando aveva dieci anni: «Ero grosso, occhialuto, con due fondi di bottiglia grandi così per correggere miopia e strabismo e un ciuffo di capelli che a furia di stingerli erano diventati bianchi. Inguardabile. Ed ero un rompipalle: facevo i dispetti ai ragazzini di Casto, comunità montana della valle Sabbia, in provincia di Brescia, dove sono cresciuto, e quelli li ...

Advertising

Eurosport_IT : Non partiamo mai favoriti, ma alla fine vinciamo sempre noi ???? Queste immagini rappresentano lo SPORT: grazie mera… - ItaliaTeam_it : ?????? ???? ???????? ???????????? ??????? Impresa di Sonny Colbrelli, sua la Parigi-Roubaix! #ItaliaTeam | #ParisRoubaix |… - matteorenzi : Complimenti a Sonny Colbrelli che vince in modo straordinario una epica Parigi-Roubaix. Questo 2021 sportivo non fi… - napolista : Sonny Colbrelli: «La fabbrica è stata la mia salvezza. Dieta e lavoro sulla mente mi hanno cambiato» Al CorSera: «… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 2 con “Quelli che il lunedì”. Tra gli ospiti Filippo Tortu e Sonny Colbrelli -