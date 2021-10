Scoperto un nuovo pesce “trasparente”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A volte, il miglior posto per nascondersi è in piena vista. È il caso della Danionella cerebrum, una nuova specie didal corpocosì simile a un’altra da essere rimasta per decenni sotto gli occhi degli scienziati senza essere riconosciuta come unica. Scoperta da un gruppo di ricercatori provenienti da Germania, Svizzera e Usa e da sempre confusa con la Danionella translucida originaria del Myanmar e dell’India nord-orientale, la nuova specie è poco più lunga di un’unghia umana e presenta un corpoattraverso cui è possibile vederne il cervello, da cui l’appellativo. Proprio la sua conformazione fisica potrebbe contribuire al progresso delle neuroscienze, grazie alla possibilità di “visualizzarne” il cervello in azione e di individuare le regioni associate alla comunicazione e al comportamento. sul ...

A volte, il miglior posto per nascondersi è in piena vista. È il caso della Danionella cerebrum, una nuova specie di pesce dal corpo trasparente così simile a un'altra da essere rimasta per decenni so ...