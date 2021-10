Roma | falsa dipendente Trenitalia “aiutava” i passeggeri alle biglietterie automatiche di Termini

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Un massiccio dispositivo di controllo dei Carabinieri della CompagniaCentro è stato messo in atto, nel fine settimana, nell’area della stazione ferroviaria “”. L’attività, pensata per scoraggiare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado e per garantire la libera fruibilità ai numerosi turisti in transito, ha visto la partecipazione di decine di militari che hanno passato al setaccio il principale scalo ferroviario capitolino, l’antistante piazza dei Cinquecento e le vie che si snodano intorno al perimetro della stazione. Il bilancio è di 10 persone denunciate a piede libero. Particolare il caso di una cittadina romena di 20 anni, proveniente da Orte (VT), che è stata sorpresa dai Carabinieri del Nucleo Scalomentre stava offrendo insistentemente, assistenza ai turisti in transito, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma falsa

Il Faro online

