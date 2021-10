Morta cadendo dal quarto piano, indagato il fidanzato di Dora Lagreca (Di lunedì 11 ottobre 2021) Svolta nell’indagine per la morte di Dora Lagreca, la donna di 30 anni precipitata nella notte tra venerdì e sabato dal quarto piano. Il fidanzato Antonio Capasso è indagato per istigazione al suicidio. La donna che lavorava come assistente scolastica si sarebbe buttata dal balcone della palazzina di Potenza dopo un brutto litigio con il fidanzato. A raccontarlo è lo stesso compagno che ai carabinieri ha detto di averla provata a dissuadere ma senza successo. Come riportato Il Mattino, il giovane ha raccontato di aver visto Dora Lagreca prendere la rincorsa verso il balcone, ha spiegato di aver provato ad afferrarla quando ha scavalcato l’inferriata ma di non essere riuscito ad evitare la caduta nel vuoto. Fonti vicine agli ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Svolta nell’indagine per la morte di, la donna di 30 anni precipitata nella notte tra venerdì e sabato dal. IlAntonio Capasso èper istigazione al suicidio. La donna che lavorava come assistente scolastica si sarebbe buttata dal balcone della palazzina di Potenza dopo un brutto litigio con il. A raccontarlo è lo stesso compagno che ai carabinieri ha detto di averla provata a dissuadere ma senza successo. Come riportato Il Mattino, il giovane ha raccontato di aver vistoprendere la rincorsa verso il balcone, ha spiegato di aver provato ad afferrarla quando ha scavalcato l’inferriata ma di non essere riuscito ad evitare la caduta nel vuoto. Fonti vicine agli ...

