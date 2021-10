Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sospendono la maglia a Inder e Flaza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le maglie sospese da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli Nel corso della puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda l’11 ottobre 2021, abbiamo visto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sospendere due maglie. Nel primo caso Inder era riuscito a riconfermare la maglia. Maria, però, ha mostrato dei video in cui il giovane cantante non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le maglie sospese daNel corso della puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda l’11 ottobre 2021, abbiamo vistosospendere due maglie. Nel primo casoera riuscito a riconfermare la. Maria, però, ha mostrato dei video in cui il giovane cantante non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AmiciUfficiale : Anche Flaza dopo il provvedimento disciplinare ha continuato a trasgredire le regole e per questo la prof Lorella C… - AmiciUfficiale : Alex con la sua 'Sogni al cielo' è pronto a convincere la prof Lorella Cuccarini! Voi gli riconsegnereste la maglia… - ESEMIGUARDICOSI : Flaza ma zitta e inchinati a Lorella cuccarini, Maria De Filippi e tutta la produzione che non ti ha mandato a casa… - dt_il : Lorella Cuccarini porco il clero #amici21 - Tele_Visionaro : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini: 'In 36 anni non sono mai arrivata in ritardo a una prova costume perché non posso permettermelo' Qu… -