Liste Mastella | “Da Fausto Pepe solo fango | non lo seguiremo sul terreno dell’odio”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Rispetto alle maldicenze e alle nefandezze con cuiprova a gettarenel dibattito elettorale, chiariamo all’ex sindaco che nessuna replica gli sarà dedicata. Abbiamo deciso, infatti, di non assicurare alcuna attenzione a chi ha provato a distruggere la città causando danni clamorosi alla sua immagine e alla sua economia, come testimoniato dalle vicende del Malies, della chiusura della mensa scolastica, del dissesto finanziario del Comune.Nonla coalizione di Perifano che ha deciso di usare anche queste “armi” per far scadere il dibattito. Contro il Sindacoè in atto una campagna d’odio senza precedenti. Ma non lisul loro terremo, resteremo concentrati sui problemi e sul futuro della città”. L'articolo ...

Benevento . 'Il coordinamento delleche sostengono Clementesi è scomodato, al gran completo, per attaccare me, da giorni sottoposto a fuoco incrociato, anche sulla vicenda mensa scolastica. Voglio ricordare che il ......per effettuare una vigilanza attenta nei seggi elettorali 'Ci sono troppe cose - ha detto... Così come una candidata in una delle mienon ha visto attribuirsi al seggio dove aveva votato ...“Il coordinamento delle liste che sostengono Clemente Mastella si è scomodato, al gran completo, per attaccare me, da giorni sottoposto a fuoco incrociato, anche sulla vicenda mensa scolastica” lo scr ...Il portavoce della lista "Noi Sanniti" rende noto che "Una lista collegata a Perifano, tentando un'operazione squisitamente populista, annuncia di aver comi ...