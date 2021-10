Il gol di Mbappé è regolare: cosa dice il regolamento (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Francia ha vinto la Nations League, la squadra di Deschamps ha superato la Spagna con il risultato di 1-2. La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio con il gol di Oyarzabal, poi il ribaltone con i gol prima di Benzema e poi di Mbappé. Si sono scatenate le proteste per la marcatura del calciatore del Psg, gli spagnoli hanno messo in dubbi la regolarità del gol per una posizione di fuorigioco. Il gol di Mbappé è regolare Theo Hernandez lancia Mbappé che è sul filo del fuorigioco, i replay confermano la posizione irregolare dell’attaccante della Francia. Il Var, invece, convalida il gol scatenando le proteste. Il gol è regolare. Tutto dipende dal tocco del calciatore della Spagna Eric Garcia: il difensore nel tentativo di intercettare il passaggio è entrato in scivolata e ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Francia ha vinto la Nations League, la squadra di Deschamps ha superato la Spagna con il risultato di 1-2. La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio con il gol di Oyarzabal, poi il ribaltone con i gol prima di Benzema e poi di. Si sono scatenate le proteste per la marcatura del calciatore del Psg, gli spagnoli hanno messo in dubbi la regolarità del gol per una posizione di fuorigioco. Il gol diTheo Hernandez lanciache è sul filo del fuorigioco, i replay confermano la posizione irdell’attaccante della Francia. Il Var, invece, convalida il gol scatenando le proteste. Il gol è. Tutto dipende dal tocco del calciatore della Spagna Eric Garcia: il difensore nel tentativo di intercettare il passaggio è entrato in scivolata e ha ...

