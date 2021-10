I No Green Pass annunciano su Telegram un blocco stradale nell’intero paese il 12 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) I disordini del weekend nella capitale, con manifestazioni No Green Pass e neofasciste rivendicate su Telegram, non finiscono qui. Sempre su Telegram, su uno dei gruppi attivi nell’organizzazione delle proteste, si legge: «Dal 15 ottobre nessuno deve lavorare più finché non distruggiamo la dittatura intera, non solo il certificato schiavitù». Secondo quanto si legge martedì 12 ottobre si sta organizzando un blocco stradale che mira a fermare il paese in vista del 15 ottobre, data in cui chi non è munito di Green Pass non dovrebbe lavorare. LEGGI ANCHE >>> Televideo, la bufala sulla grande vittoria dei no Green Pass italiani Il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) I disordini del weekend nella capitale, con manifestazioni Noe neofasciste rivendicate su, non finiscono qui. Sempre su, su uno dei gruppi attivi nell’organizzazione delle proteste, si legge: «Dal 15nessuno deve lavorare più finché non distruggiamo la dittatura intera, non solo il certificato schiavitù». Secondo quanto si legge martedì 12si sta organizzando unche mira a fermare ilin vista del 15, data in cui chi non è munito dinon dovrebbe lavorare. LEGGI ANCHE >>> Televideo, la bufala sulla grande vittoria dei noitaliani Il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - MarySpes : RT @lordfed3: Non so chi sia questa ragazza del movimento 'studenti contro il green pass', però io le facce dei gggiovani le vorrei tutte c… - Marcel_Bel89 : Green pass: negozio ha condiviso foto t-shirt Boia chi molla -