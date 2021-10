Highlights e gol Virtus Entella-Pescara 2-2, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Virtus Entella-Pescara 2-2, match valido per l’ottava giornata della Serie C 2021/2022. Match frizzante quello tra Virtus Entella e Pescara che si chiude con un pareggio molto bello da vedere. Pescara che prima passa in vantaggio, poi si fa recuperare e superare. Rischia anche di vincerla nei minuti finali dopo l’espulsione nell’Entella di Barlocco, ma il risultato resta sul 2-2. Entrambe le compagini portano a casa un punto e non fanno passi in avanti in classifica, ma che gara abbiamo visto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per l’ottava giornata della. Match frizzante quello trache si chiude con un pareggio molto bello da vedere.che prima passa in vantaggio, poi si fa recuperare e superare. Rischia anche di vincerla nei minuti finali dopo l’espulsione nell’di Barlocco, ma il risultato resta sul 2-2. Entrambe le compagini portano a casa un punto e non fanno passi in avanti in classifica, ma che gara abbiamo visto. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - andreastoolbox : Risultati Serie A: gol e highlights della 7^ giornata | Sky Sport - Marylena_88 : RT @sportface2016: La #Germania è la prima squadra a qualificarsi per i #Mondiali di #Qatar2022: ecco gli HIGHLIGHTS del match contro la #M… - sportface2016 : La #Germania è la prima squadra a qualificarsi per i #Mondiali di #Qatar2022: ecco gli HIGHLIGHTS del match contro… -