Gremio | Scolari esonerato dopo la sconfitta col Santos

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Luiz Felipeè statodal. Il 72enne tecnico brasiliano, a pochi mesi dal suo ritorno, stato allontanatolacontro ildi ieri sera (0-1). Ad annunciarlo lo stesso club, che ha rivelato “un accordo comune con l’allenatore Luiz Felipeper la risoluzione del suo contratto”. Tornato per la quarta volta al, l’ex ct del Portogallo è diventato il secondo allenatore con più presenze nella storia del club con 385 presenze in panchina. “Continuerò a far parte del, come lo sono sempre stato e sempre lo sarò”, ha dichiarato. Ancora non svelato il nome del suo successore. SportFace.

Advertising

vandylopes : Fora Scolari!! @Gremio - AlexMun09549511 : @Gremio Fora Scolari, fora Hermann, fora Alisson. -

Ultime Notizie dalla rete : Gremio Scolari

DerbyDerbyDerby

Cade ancora ildiche, dopo aver clamorosamente battuto, due settimane orsono, il Flamengo a Rio de Janeiro, è incappato nella seconda sconfitta consecutiva venendo battuto in casa per ...Brutta sconfitta, in chiave salvezza, per ildi, che in caso di vittoria si sarebbe portato, per la prima volta dall'inizio del campionato, fuori dalla zona retrocessione salendo dal ...Gremio, Felipe Scolari è stato esonerato dopo la sconfitta col Santos a pochi mesi dal suo ritorno: "Farò sempre parte del club" ...Felipao ancora a spasso. Non è durata molto l’ennesima avventura di Luiz Felipe Scolari sulla panchina del Gremio. L’ex commissario tecnico del Brasile e del Portogallo quatt ...