Grana sicurezza (soprattutto in Moto3). A 10 anni dalla morte del Sic, non abbiamo imparato nulla? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 23 ottobre ricorre il decimo anniversario dell'incidente in MotoGP sul circuito di Sepang che costò la vita a Marco Simoncelli. Il ventiquattrenne pilota romagnolo, già iridato della classe 250 nel ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 23 ottobre ricorre il decimoversario dell'incidente in MotoGP sul circuito di Sepang che costò la vita a Marco Simoncelli. Il ventiquattrenne pilota romagnolo, già iridato della classe 250 nel ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Grana sicurezza in MotoGP (e in Moto3 soprattutto). A 10 anni dalla morte del Sic, non abbiamo imparato nulla? https://t.c… - Gazzetta_it : Grana sicurezza in MotoGP (e in Moto3 soprattutto). A 10 anni dalla morte del Sic, non abbiamo imparato nulla? -