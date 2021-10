Forza Nuova, Pd presenta mozione per lo scioglimento. Leu e 5 Stelle la sottoscrivono (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si impegna il governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista", è scritto nella mozione Leggi su rainews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si impegna il governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista", è scritto nella

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - cavalierebianc5 : RT @grotondi: Che poi anche ricacciare Forza nuova nella clandestinità non so se è un affare per la democrazia e l’ordine pubblico.Bastereb… - _connex_ : RT @PBerizzi: Se non ora, quando? A @RaiNews spiego perché chiudere Forza Nuova e tutti i gruppi #fascisti è un dovere inderogabile delle i… -