Due libretti d'istruzione per il Green Pass. La risposta di Draghi ai No Vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) A guardare stamattina la scrivania di Mario Draghi verrebbe da pensare che è in corso uno stravolgimento dell’impianto messo a punto per l’introduzione dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro che scatterà il 15 ottobre. Sulla scrivania, infatti, c’è un Dpcm e un altro provvedimento, denominato Linee guida, entrambi relativi alla certificazione verde. Ma dentro i due faldoni non c’è un cambio di Passo: l’obbligo scatterà, come previsto, tra quattro giorni. Le proteste e le violenze di sabato a Roma non cambiano la direzione di marcia del Governo. Tutt’altro. I provvedimenti che saranno firmati in queste ore dal premier dettagliano quello che è stato deciso già a settembre. La firma di Draghi ai due provvedimenti, insieme alla decisione di recarsi alla sede della Cgil devastata due giorni fa, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) A guardare stamattina la scrivania di Marioverrebbe da pensare che è in corso uno stravolgimento dell’impianto messo a punto per l’introduzione dell’obbligo delnei luoghi di lavoro che scatterà il 15 ottobre. Sulla scrivania, infatti, c’è un Dpcm e un altro provvedimento, denominato Linee guida, entrambi relativi alla certificazione verde. Ma dentro i due faldoni non c’è un cambio dio: l’obbligo scatterà, come previsto, tra quattro giorni. Le proteste e le violenze di sabato a Roma non cambiano la direzione di marcia del Governo. Tutt’altro. I provvedimenti che saranno firmati in queste ore dal premier dettagliano quello che è stato deciso già a settembre. La firma diai due provvedimenti, insieme alla decisione di recarsi alla sede della Cgil devastata due giorni fa, ...

Advertising

HuffPostItalia : Due libretti d'istruzione per il Green Pass. La risposta di Draghi ai No Vax - spearbinslight : Io che mi rompo il culo per due libretti argentati e due marroni anche no davvero - CLCLugano : Chi l'ha detto che non si possono portare i libri con sé quando si fa il bagnetto? Nella valigetta si trovano due m… - miujic : @kokorobrainrot non puoi capire quanto sia disperata io, ho livellato due armi e letteralmente due set di artefatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Due libretti Isee da aggiornare per situazione economica modificata: come fare? E lo stesso per i patrimoni, perché giacenza media dei libretti postali e bancari, dei conti ... possono avere accesso alle prestazioni agevolate per via di difficoltà di due anni fa ormai superate. ...

Un secolo di guerre cinesi, pro memoria e prudenza ... quando i due paesi erano ancora due imperi. Un primo confine fu fissato lungo il fiume Argun e ... anche se si trattò della semplice e consueta ostentazione dei libretti rossi. Un ultimo episodio ...

Due libretti d'istruzione per il Green Pass. La risposta di Draghi ai No Vax L'HuffPost Due libretti d'istruzione per il Green Pass. La risposta di Draghi ai No Vax A guardare stamattina la scrivania di Mario Draghi verrebbe da pensare che è in corso uno stravolgimento dell’impianto messo a punto per l’introduzione dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro ...

Rivivono i capolavori “L’indiano” di Fabrizio de André e “Automobili” di Lucio Dalla A 40 anni dalla pubblicazione de “L’indiano” di Fabrizio De Andrè e a 45 da quella di “Automobili” di Lucio Dalla, Sony Music ripubblica per la collana Legacy Vinyl Edition questi due capolavori della ...

E lo stesso per i patrimoni, perché giacenza media deipostali e bancari, dei conti ... possono avere accesso alle prestazioni agevolate per via di difficoltà dianni fa ormai superate. ...... quando ipaesi erano ancoraimperi. Un primo confine fu fissato lungo il fiume Argun e ... anche se si trattò della semplice e consueta ostentazione deirossi. Un ultimo episodio ...A guardare stamattina la scrivania di Mario Draghi verrebbe da pensare che è in corso uno stravolgimento dell’impianto messo a punto per l’introduzione dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro ...A 40 anni dalla pubblicazione de “L’indiano” di Fabrizio De Andrè e a 45 da quella di “Automobili” di Lucio Dalla, Sony Music ripubblica per la collana Legacy Vinyl Edition questi due capolavori della ...