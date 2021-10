Donnarumma, campione ancora fragile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gigio, al secolo Gianluigi, Donnarumma ha vissuto una settimana sulle montagne russe. Prima fischiato selvaggiamente dal pubblico di San Siro, milanista e non solo, poi osannato a Torino con un atto riparatorio. Difeso dal suo commissario tecnico ma non fino in fondo - Mancini ha spiegato che la contestazione l'avrebbe compresa in una partita del suo PSG con il Milan -, protetto dagli editoriali dei giornali e dalla Federcalcio, attaccato da chi considera la sua fuga da Milanello, nei modi oltre che nella sostanza, come l'emblema dell'arroganza del nuovo calcio. Un tourbillon di emozioni che non poteva lasciare insensibile un ragazzo di 22 anni, pur se con alle spalle l'esperienza di un veterano. Non è successo, infatti, e le prestazioni in campo del numero uno della nazionale sono state la cartina tornasole ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gigio, al secolo Gianluigi,ha vissuto una settimana sulle montagne russe. Prima fischiato selvaggiamente dal pubblico di San Siro, milanista e non solo, poi osannato a Torino con un atto riparatorio. Difeso dal suo commissario tecnico ma non fino in fondo - Mancini ha spiegato che la contestazione l'avrebbe compresa in una partita del suo PSG con il Milan -, protetto dagli editoriali dei giornali e dalla Federcalcio, attaccato da chi considera la sua fuga da Milanello, nei modi oltre che nella sostanza, come l'emblema dell'arroganza del nuovo calcio. Un tourbillon di emozioni che non poteva lasciare insensibile un ragazzo di 22 anni, pur se con alle spalle l'esperienza di un veterano. Non è successo, infatti, e le prestazioni in campo del numero uno della nazionale sono state la cartina tornasole ...

