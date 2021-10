Covid: Letta, 'Draghi alla Cgil gesto molto importante' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Da Draghi e' arrivata una risposta molto importante a chi lo accusa di scarsa empatia. E' una scelta importante e sono molto contento abbia fatto questa scelta. Draghi ha fatto quello che dovrebbero fare tutti coloro che interpretano con responsabilita' il ruolo delle istituzioni". Lo ha detto Enrico Letta a La Stampa Tv sulla visita del premier alla Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Dae' arrivata una rispostaa chi lo accusa di scarsa empatia. E' una sceltae sonocontento abbia fatto questa scelta.ha fatto quello che dovrebbero fare tutti coloro che interpretano con responsabilita' il ruolo delle istituzioni". Lo ha detto Enricoa La Stampa Tv sulla visita del premier

