Chi vincerà la corsa all'intelligenza artificiale? Il nuovo progetto targato Eric Schmidt (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era settembre 2017 quando Vladimir Putin affermò che "chi svilupperà la migliore intelligenza artificiale diventerà il padrone del mondo". Tre mesi prima, il Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese aveva rilasciato il Piano di sviluppo per una nuova generazione d'intelligenza artificiale (Aidp), identificando un obiettivo chiaro: diventare entro il 2030 il principale centro d'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Da allora gli Stati Uniti hanno alzato il livello d'attenzione sul tema, chiamando a raccolta aziende, centri di ricerca, esperti e pensatori della sicurezza nazionale. Ora potranno contare anche su uno "Special competitive studies project" (Scsp), lanciato appositamente per raccogliere il pensiero teso a rafforzare la competitività americana sulle tecnologie dirompenti.

Chi vincerà la corsa all'intelligenza artificiale? Il nuovo progetto targato Eric Schmidt Formiche.net