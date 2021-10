Borsa: Milano chiude in negativo ( - 0,4%) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chiusura in negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso lo 0,46% a 25.930 punti. . 11 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chiusura inper Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso lo 0,46% a 25.930 punti. . 11 ottobre 2021

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: l'Europa in ordine sparso, bene i petroliferi Debole Francoforte ( - 0,1%) e in calo Madrid ( - 0,7%) e Milano ( - 0,6%), dove lo spread Btp - Bund è stabile, a 103,7 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,91%. L'indice d'area del ...

Borsa: Milano apre in calo, -0,24% Agenzia ANSA Borsa Milano in calo su timori inflazione, bancari deboli, balza Carige in controtrend A Piazza Affari gli scambi proseguono deboli e senza spunti di rilievo in un mercato che non prende posizioni precise per i timori sugli effetti sull'inflazione derivanti dalla crescita dei prezzi ene ...

Borsa: la corsa delle materie prime mette un freno ai listini, Milano chiude a -0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - La continua corsa al rialzo delle materie prime, petrolio e gas in testa, aumenta il tasso di nervosismo dei mercati europei che chiudono in ordine sp ...

Debole Francoforte ( - 0,1%) e in calo Madrid ( - 0,7%) e Milano ( - 0,6%), dove lo spread Btp - Bund è stabile, a 103,7 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,91%. L'indice d'area del ...