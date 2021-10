Apple ricorre in appello, non vuole perdere la commissione del 30% dalle app (Di lunedì 11 ottobre 2021) Apple ricorre in appello nella causa contro Epic Games. La sentenza del giudice Rogers era stata accolta positivamente dall’azienda di Cupertino, ora pare averci ripensato e non vuole consentire pagamenti al di fuori del suo App Store. È Reuters a riportare la notizia che Apple ha chiesto a un giudice federale degli Stati Uniti di sospendere gli ordini della sentenza che richiedono di modificare le sue pratiche sull’App Store e ha affermato che sta anche facendo appello alla sentenza in un caso antitrust portato da Epic Games. App Store: Apple non può più obbligare gli sviluppatori a utilizzare l’acquisto in-app Apple ricorre in appello Apple ricorre in appello alla ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 11 ottobre 2021)innella causa contro Epic Games. La sentenza del giudice Rogers era stata accolta positivamente dall’azienda di Cupertino, ora pare averci ripensato e nonconsentire pagamenti al di fuori del suo App Store. È Reuters a riportare la notizia cheha chiesto a un giudice federale degli Stati Uniti di sospendere gli ordini della sentenza che richiedono di modificare le sue pratiche sull’App Store e ha affermato che sta anche facendoalla sentenza in un caso antitrust portato da Epic Games. App Store:non può più obbligare gli sviluppatori a utilizzare l’acquisto in-appininalla ...

