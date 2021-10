Andrea Russi: “ Ballottaggio scelta ardua, meglio annullare scheda” (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è chi nel suo partito ha già dichiarato che al Ballottaggio contro il pericolo della destra voterà Stefano Lo Russo. Ma Andrea Russi, riconfermatosi consigliere M5s, non è della stessa idea. “La scelta è molto ardua” scrive su Facebook. “Da una parte mi viene difficile sostenere chi, come Paolo Damilano, è a capo di una coalizione che include al suo interno alcuni partiti con un progetto che va in direzione politica opposta rispetto a ciò che abbiamo portato avanti in questi cinque anni. Ma dall’altra parte non potrei mai, mai e sottolineo MAI sostenere Lo Russo, che ho avuto modo di (non) apprezzare in questi anni, sia in veste di Assessore all’Urbanistica, sia come capogruppo PD in opposizione”. Per il pentastellato “Votare Lo Russo vorrebbe dire semplicemente tornare indietro, e Torino non ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è chi nel suo partito ha già dichiarato che alcontro il pericolo della destra voterà Stefano Lo Russo. Ma, riconfermatosi consigliere M5s, non è della stessa idea. “Laè molto” scrive su Facebook. “Da una parte mi viene difficile sostenere chi, come Paolo Damilano, è a capo di una coalizione che include al suo interno alcuni partiti con un progetto che va in direzione politica opposta rispetto a ciò che abbiamo portato avanti in questi cinque anni. Ma dall’altra parte non potrei mai, mai e sottolineo MAI sostenere Lo Russo, che ho avuto modo di (non) apprezzare in questi anni, sia in veste di Assessore all’Urbanistica, sia come capogruppo PD in opposizione”. Per il pentastellato “Votare Lo Russo vorrebbe dire semplicemente tornare indietro, e Torino non ...

nuovasocieta : Andrea Russi: “ Ballottaggio scelta ardua, meglio annullare scheda” - IlZebraapois : 'La casa di Morisi,il secondo piano con la jacuzzi al centro per le feste,i due vicini di casa russi:vi racconto la… - CRAPiemonteVA : In #SerieBfutsal Domus Bresso - V. Crema per Alessandro Botta di #Biella e Vittorio Mattioda di #Ivrea, Orange - Me… - RomanBowditch : @tusitala_andrea @salvinimi lo ha fatto anche per vendicare i milioni di morti russi che aveva concorso a causare c… - S_Andrea_74 : @Maruzzella8720 Il muro di Berlino era fatto dai Russi non per fare entrare ma per non fare uscire -