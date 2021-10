Amici 21, maglia sospesa ad un’allieva per aver infranto le regole: lei non ci sta e la produzione manda in onda tutti i filmati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata del pomeridiano di Amici, andata in onda eccezionalmente di lunedì, in studio si è parlato molto degli allievi che hanno ripetutamente infranto le regole della scuola, concedendosi dei privilegi che altri non hanno. Ritardi alle lezioni, occhiali da sole portati in classe, telefoni utilizzati fuori dagli orari consentiti e così via. Insomma, un insieme di comportamenti scorretti che hanno portato i professori e la produzione a prendere dei provvedimenti. Il primo ad essere richiamato è stato Inder, il quale si è visto sospendere la maglia. Stesso provvedimento per Flaza, la quale è stata ripresa in studio per il suo atteggiamento nei confronti dei professori e per le numerose regole infrante. La cantante in studio, sotto consiglio della ... Leggi su trashblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata del pomeridiano di, andata ineccezionalmente di lunedì, in studio si è parlato molto degli allievi che hanno ripetutamenteledella scuola, concedendosi dei privilegi che altri non hanno. Ritardi alle lezioni, occhiali da sole portati in classe, telefoni utilizzati fuori dagli orari consentiti e così via. Insomma, un insieme di comportamenti scorretti che hanno portato i professori e laa prendere dei provvedimenti. Il primo ad essere richiamato è stato Inder, il quale si è visto sospendere la. Stesso provvedimento per Flaza, la quale è stata ripresa in studio per il suo atteggiamento nei confronti dei professori e per le numeroseinfrante. La cantante in studio, sotto consiglio della ...

WASTEDT1MES : @wizavengers a me il meccanismo di amici non piace dalla scorsa edizione, il senso di togliere la maglia ancora dev… - buckjsvodka : quest'anno tutti meh e mediocri, ogni edizione il livello scende sempre di più, incredibile. Arriveremo ad Amici 20… - twittocose_ : @ellavworld ci hanno spoilerato che vince la sfida, è con la maglia grigia di amici dopo la puntata - Diregiovani : Maglia sospesa per Flaza e Inder ?? #Amici21 #amemici21 #inder #Amicispoiler #11ottobre #flaza - Emanuel70123144 : RT @girpell: La Juventus potrebbe trovare sponda sulla volontà di Vlahovic, che avrebbe confidato ad alcuni amici di voler realizzare il so… -