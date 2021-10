Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 ottobre 2021)DEL 10 OTTOBREORE 12:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIME CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ALTEZZA ARDEATINA SULL’A1NAPOLI INCOLONNAMENTI IN DIREZIOEN NAPOLI IN USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO MENTRE SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SULL’A12CIVITAVECCHIA PER LAVORI IN CORSO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA DAL KM 45 AL KM 48 PER CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO DI CIAMPONO E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ...