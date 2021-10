Terza dose vaccino e over 60: quando bisogna prenotare? Ed è obbligatoria? Domande e risposte (Di domenica 10 ottobre 2021) Via libera del ministero alla Terza dose per gli over 60.A chi è raccomandato, cosa fare con il green pass, come funzionerà per chi ha ricevuto Astrazeneca: cosa c’è da sapere Leggi su corriere (Di domenica 10 ottobre 2021) Via libera del ministero allaper gli60.A chi è raccomandato, cosa fare con il green pass, come funzionerà per chi ha ricevuto Astrazeneca: cosa c’è da sapere

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus 10 ottobre: contagi e decessi Intanto dall'11 ottobre la Regione implementa la campagna vaccinale con la terza dose booster a operatori sociosantitari e ospiti delle Rsa, già a partire dai 60 anni. Altre regioni Dati in ...

Da lunedì 11 ottobre al via vaccinazione con terza dose nei presidi residenziali per anziani Sono complessivamente 6.108 in Umbria gli ospiti e gli operatori dei presidi residenziali per anziani che, a partire da lunedì 11 ottobre, riceveranno la terza dose di vaccino anticovid: lo rende noto l'Assessorato regionale alla Salute, spiegando che la somministrazione del vaccino nelle residenze per anziani prenderà il via in tutti i distretti in ...

Terza dose "booster", avanti in Lombardia con operatori sociosanitari e over 60

Covid Italia, il bollettino di oggi, domenica 10 ottobre 2021: sono 2.278 i contagi e 27 i morti. Ieri erano stati 2.748 i positivi ai test Covid, secondo ...

Covid Lazio 10 ottobre, 221 i nuovi casi “Oggi nel Lazio su 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici per un totale di 18.996 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (-9) in calo rispetto a domenica 3 ottobre (-57), 3 i dec ...

