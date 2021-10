Stefano Remigi | chi è il figlio di Memo Remigi | “Ho seguito le orme di papà”

(Di domenica 10 ottobre 2021)è ildie Lucia Russo.haledel padre, e lavora dunque nel mondo dello spettacolo.nasce nel 1969 ed ha dunque 52 anni. L’uomo è stato a lungo legato a Francesca Cavallin, nota attrice anche di Un medico in famiglia. I due si sono conosciuti durante una filata a Brera nel 1999, nel 2012 hanno deciso di convolare a nozze. Il loro matrimonio è stato celebrato in Umbria con amici e parenti. La coppia ha avuto due figli Leonardo, nato nel 2007 e Jacopo nato nel 2015. Nel 2017 però il loro matrimonio è giunto al capolinea e quindi si sono separati e per nessuno dei due è stato un momento ...

