Stadio Milano, Sala: «Incontrerò presto Inter e Milan»

Sullo Stadio "è inutile mettere le mani avanti, perché con le società (Inter e Milan, ndr) c'è ancora da discutere. Mi hanno chiesto di incontrarle e lo farò presto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in conferenza stampa a Palazzo Marino.

