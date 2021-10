Potenza, donna di 30 anni cade dal balcone e muore (Di domenica 10 ottobre 2021) Una giovane di 30 anni, Dora Lagreca, è misteriosamente caduta da un balcone al quarto piano di un palazzo. La donna ha perso la vita quasi immediatamente. Prima di morire, Dora si trovava a casa del fidanzato, che al momento non risulta essere iscritto nel registro degli indagati. L’episodio si è verificato a Potenza, nel quartiere Aurora, durante la notte tra il 9 e il 10 ottobre scorso. Dora era originaria della provincia di Salerno. La ragazza ha fatto un volo nel vuoto di dodici metri. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita a causa delle ferite molto gravi riportate dopo la caduta. Potenza, il giallo della morte di Dora Lagreca È giallo sulla morte di Dora Lagreca. La 30enne si trovava a casa del fidanzato a Potenza. Con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Una giovane di 30, Dora Lagreca, è misteriosamente caduta da unal quarto piano di un palazzo. Laha perso la vita quasi immediatamente. Prima di morire, Dora si trovava a casa del fidanzato, che al momento non risulta essere iscritto nel registro degli indagati. L’episodio si è verificato a, nel quartiere Aurora, durante la notte tra il 9 e il 10 ottobre scorso. Dora era originaria della provincia di Salerno. La ragazza ha fatto un volo nel vuoto di dodici metri. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita a causa delle ferite molto gravi riportate dopo la caduta., il giallo della morte di Dora Lagreca È giallo sulla morte di Dora Lagreca. La 30enne si trovava a casa del fidanzato a. Con ...

