LIVE Motocross, GP Francia MXGP in DIRETTA: inizia gara-1, tutti con Tony Cairoli! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -24 Davanti è lotta a due tra Herlings e Febvre, i favoriti della vigilia si stanno facendo valere. -26 Sesto Tony Caironi, Tim Gajser, dopo una partenza non entusiasmante, sta venendo sù forte. -27 Jorge Prado dimostra di non essere al top della forma, solo ventesima piazza per lui al momento. -28 Romain Fevbre con una gran manovra si riporta in seconda posizione, leggermente più attardato Caironi. -29 Grande partenza di Herlings, che prova fin dal primo metro a prendere il largo. PARTITI, inizia gara-1! 13:11 Ormai è tutto pronto per gara-1, allacciate le cinture! 13:08 Tony Cairoli, nove volte campione iridato, sembra l’ultimo in grado di poter lottare per il titolo, purtroppo l’incidente del Gp di Sardegna l’ha condizionato ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-24 Davanti è lotta a due tra Herlings e Febvre, i favoriti della vigilia si stanno facendo valere. -26 SestoCaironi, Tim Gajser, dopo una partenza non entusiasmante, sta venendo sù forte. -27 Jorge Prado dimostra di non essere al top della forma, solo ventesima piazza per lui al momento. -28 Romain Fevbre con una gran manovra si riporta in seconda posizione, leggermente più attardato Caironi. -29 Grande partenza di Herlings, che prova fin dal primo metro a prendere il largo. PARTITI,-1! 13:11 Ormai è tutto pronto per-1, allacciate le cinture! 13:08Cairoli, nove volte campione iridato, sembra l’ultimo in grado di poter lottare per il titolo, purtroppo l’incidente del Gp di Sardegna l’ha condizionato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Francia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli all’attacco Mondiale incertissimo - #Motocross #Francia… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: Gajser in testa davanti a Febvre! Cairoli indietro - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: duello Febvre-Gajser per la prima posizione! Cairoli indietro -… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli torna in gara dopo il trionfo con l’Italia -… -