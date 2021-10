Libia vs Egitto: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Egitto ha fatto un grande passo avanti verso la qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar quando ha scavalcato la Libia venerdì nel Gruppo F delle qualificazioni CAF. Ma la Libia ha l’opportunità di ribaltare la situazione quando le due squadre si incontreranno di nuovo lunedì 11 ottobre. Compreso questo appuntamento, ogni squadra ha ancora tre partite per arrivare alla Coppa del Mondo 2022, e tre punti per l’Egitto le porteranno quattro punti di vantaggio sulla Libia al secondo posto e quasi garantiranno loro il posto al torneo del prossimo anno. Il calcio di inizio di Libia vs Egitto è previsto alle 21. Prepartita Libia vs Egitto: a che punto sono le due squadre? Il risultato di lunedì può essere influenzato da quale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ha fatto un grande passo avanti verso la qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar quando ha scavalcato lavenerdì nel Gruppo F delle qualificazioni CAF. Ma laha l’opportunità di ribaltare la situazione quando le due squadre si incontreranno di nuovo lunedì 11 ottobre. Compreso questo appuntamento, ogni squadra ha ancora tre partite per arrivare alla Coppa del Mondo 2022, e tre punti per l’le porteranno quattro punti di vantaggio sullaal secondo posto e quasi garantiranno loro il posto al torneo del prossimo anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre? Il risultato di lunedì può essere influenzato da quale ...

