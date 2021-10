Lazio, Sarri ci spera: il calciatore tenta il recupero per l’Inter! (Di domenica 10 ottobre 2021) Maurizio Sarri spera nel recupero di Ciro Immobile in vista del big match di sabato contro l’Inter. Il calciatore ha avuto un problema al flessore della coscia destra e si sta allenando a parte. Lazio Sarri Immobile Secondo quanto riportato da Tuttosport, Immobile dovrebbe esserci contro i nerazzurri: lo staff biancoceleste, infatti, sarebbe ottimista sul recupero del centravanti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Maurizioneldi Ciro Immobile in vista del big match di sabato contro l’Inter. Ilha avuto un problema al flessore della coscia destra e si sta allenando a parte.Immobile Secondo quanto riportato da Tuttosport, Immobile dovrebbe esserci contro i nerazzurri: lo staff biancoceleste, infatti, sarebbe ottimista suldel centravanti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

eia58 : RT @Anto__rus: In pratica Dzeko, 35 anni, contro la Lazio dovrà fare reparto da solo, nonostante sia anch'egli reduce dagli impegni in nazi… - Cami71Michele : @stevevicrn Tranquillo la Lazio ha Sarri. - Luca20037284 : @d_arco75 Ma riusciamo a dividerci anche per questo ? Inzaghi 20 anni di Lazio grazie sempre nella memoria comunque… - infoitsport : Cataldi si riprende la Lazio: il giocatore ha convinto Sarri - infoitsport : Sarri, allenatore e mental coach: una sosta per entrare nella testa della sua Lazio -