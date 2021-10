La Paganese cade ancora, al Torre passa il Catanzaro 2-0 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Il Catanzaro centra la prima vittoria esterna del suo campionato e lo fa a scapito della Paganese. Partono bene i giallorossi che al 26? trovano il vantaggio su calcio di rigore con Carlini, che realizza il penalty procurato da Rolando. Nella ripresa è proprio Rolando a firmare il 2-0 al 9?, quando calcia verso la porta di Baiocco, si vede respingere il tiro ma riesce poi a ribadire in rete per il raddoppio. Le aquile calabresi salgono al secondo posto con 14 punti, sei in meno rispetto al Bari capolista. Per la Paganese altra giornata amara dopo il ko di Campobasso rimanendo a 11 punti e in dodicesima posizione. Paganese – Catanzaro 0-2 Marcatori: pt 26’ Carlini (rig.); st 9’ Rolando. Paganese (3-5-2): Baiocco; Scanagatta (11’ st Sussi), ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Ilcentra la prima vittoria esterna del suo campionato e lo fa a scapito della. Partono bene i giallorossi che al 26? trovano il vantaggio su calcio di rigore con Carlini, che realizza il penalty procurato da Rolando. Nella ripresa è proprio Rolando a firmare il 2-0 al 9?, quando calcia verso la porta di Baiocco, si vede respingere il tiro ma riesce poi a ribadire in rete per il raddoppio. Le aquile calabresi salgono al secondo posto con 14 punti, sei in meno rispetto al Bari capolista. Per laaltra giornata amara dopo il ko di Campobasso rimanendo a 11 punti e in dodicesima posizione.0-2 Marcatori: pt 26’ Carlini (rig.); st 9’ Rolando.(3-5-2): Baiocco; Scanagatta (11’ st Sussi), ...

