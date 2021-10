Il Napoli segue Ahmedhodzic, il difensore del Malmoe piace agli azzurri (Di domenica 10 ottobre 2021) Napoli, occhi puntati su Ahmedhodzic Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha messo gli occhi su Anel Ahmedhodzic. Il centrale difensivo del Malmoe, … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 ottobre 2021), occhi puntati suCome riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ilha messo gli occhi su Anel. Il centrale difensivo del, … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO PRONTO IL PRIMO ACQUISTO DI GENNAIO, GIUNTOLI PRONTO A BRUCIARE LA CONCORRENZA >>>>>>>… - BonoraGabriella : RT @lageloni: #Napoli, mini thread. A tutti i compagni della mozione 'i grillini non sono stati determinanti nemmeno a Napoli, è finito i… - LucianoRomeo9 : RT @lageloni: Piccola annotazione: il candidato sindaco designato dal 'capo del partito dei populisti', e stravittorioso, è di gran lunga i… - LucianoRomeo9 : RT @lageloni: #Napoli, mini thread. A tutti i compagni della mozione 'i grillini non sono stati determinanti nemmeno a Napoli, è finito i… - OvileItalia : RT @lageloni: #Napoli, mini thread. A tutti i compagni della mozione 'i grillini non sono stati determinanti nemmeno a Napoli, è finito i… -