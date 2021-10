Il blackout in Libano è solo l’ultima immagine di una crisi senza fine: tra inflazione alle stelle, disoccupazione e povertà in costante aumento (Di domenica 10 ottobre 2021) In Libano è ormai possibile sondare la crisi economica anche con gli occhi chiusi. Due o tre anni fa, camminando per la capitale Beirut, l’inquinamento acustico nel corso della giornata aumentava ad orari precisi, cadenze regolari, fornendo indirettamente alcuni indizi sul Paese. L’inizio del brusio era il segnale dell’avvio dei generatori di corrente, rumorosi quanto essenziali in un Paese nel quale la rete elettrica nazionale riusciva a coprire solo il 65% del fabbisogno, costringendo la cittadinanza a far fronte ad altre spese per avere la corrente in modo continuo. I generatori privati, man mano che ci si allontanava dalla capitale, erano sempre più importanti per la vita quotidiana: fino ad ottobre 2019, al di fuori fuori della municipalità di Beirut, il numero di ore di blackout programmato da “coprire” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Inè ormai possibile sondare laeconomica anche con gli occhi chiusi. Due o tre anni fa, camminando per la capitale Beirut, l’inquinamento acustico nel corso della giornata aumentava ad orari precisi, cadenze regolari, fornendo indirettamente alcuni indizi sul Paese. L’inizio del brusio era il segnale dell’avvio dei generatori di corrente, rumorosi quanto essenziali in un Paese nel quale la rete elettrica nazionale riusciva a coprireil 65% del fabbisogno, costringendo la cittadinanza a far fronte ad altre spese per avere la corrente in modo continuo. I generatori privati, man mano che ci si allontanava dalla capitale, erano sempre più importanti per la vita quotidiana: fino ad ottobre 2019, al di fuori fuori della municipalità di Beirut, il numero di ore diprogrammato da “coprire” ...

